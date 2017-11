Géint 9.15 Auer hat et e Méindeg zu Mutfert an der rue de Contern gerabbelt. Zwee Autoe waren hei anenee gerannt, 1 Persoun gouf blesséiert.

Den Asazzenter vu Mutfert, d'Ambulanz aus der Stad an d'Police waren op der Plaz.Géint 9.30 Auer da waren zu Rolleng an der Rue du Lycée 2 Autoen net laanschtenee komm. Och hei gouf eng Persoun blesséiert. Den CIS-Péiteng, d'Ambulanz vu Péiteng an d'Police ware bei dësem Accident am Asaz.