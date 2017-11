© RTL-Archiv

Och am Oktober blouf de Chômage-Taux am Land stabel, fir sech op 5,8% ze chiffréieren. De Chiffere vun der Adem no, déi um Méindeg de Muere publizéiert goufen, sichen den Ament 15.813 Fraen a Männer no enger Schaff. Dat sinn der 80 manner, wéi nach am September.

Een Drëttel vun dëse Leit sinn schonn iwwer 2 Joer bei der Adem ageschriwwen - ronn 1.650 Chômeure si méi jonk wéi 25 Joer.

Dobäi kommen nach ronn 5.200 Leit, déi bei enger vun de verschiddene Beschäftegungsmesuren ageschriwwe sinn.

Et ginn awer och Plazen, déi nach opstinn: am Oktober haten d'Patronen 2.930 där Plazen bei der Adem gemellt.



