D'Deviatioun leeft iwwer d'Beetebuerger Kräiz an den Echangeur Helleng zeréck op den Echangeur Diddeleng-Biereng.

Dans le cadre de la mise en service de la nouvelle bretelle de sortie provisoire, l'Administration des ponts et chaussées procédera à la fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Dudelange-Burange en provenance de Pétange le mercredi 22 novembre 2017 de 9 à 16 heures.

Déviation

La déviation suivante est mise en place:

• Le trafic en provenance de Pétange de l'autoroute A13 et en direction de la N31 (Dudelange et Bettembourg) est dévié à partir de l'échangeur Dudelange-Burange via la croix de Bettembourg et l'échangeur Hellange de retour jusqu'à l'échangeur Dudelange-Burange.