"Neit Déiereschutz-Gesetz ass bluttnoutwenneg" (20.11.2017) Verstéiss géint d'Gesetz géife vun de Riichter nach ëmmer wéi eng Zort Kavaléiersdelikt consideréiert ginn, domadder misst endlech Schluss sinn.

De ronn 2 Joer ale Yorkshire-Terrier mam Numm Bëbee ass scho fir déi 8. Kéier hei am Gaasperecher Déierenasyl, fir d'Lescht ass en Uganks September nees heihinner komm. De Proprietär vum Hond ass e Sozialfall, dee Problemer mam Alkohol huet an de Bëbee regelméisseg schloen, respektiv op dee fale géif, wann en ze vill gedronk huet. Et wär bal net ze verstoen, datt de klengen Terrier vun de Riichter trotzdeem all Kéier op e neits sengem Proprietär zougesprach gëtt, de klenge Mupp waart elo op de nächste Geriichts-Prozess.Anere schockante Fall: eng Madamm, déi hir 4 Hënn an ze klengen Zwingeren an enger däischterer Scheier gehalen huet. Dovunner eng Rottweiler-Mudder, déi am ganze 6 Klenger hat: 5 dovunner hat d'Fra op engem Mëschtkoup entsuergt. Op Uerder vum Parquet sinn déi 4 Hënn vun der Police saiséiert ginn, d'Affär koum viru Geriicht an d'Uerteel, dass déi Ugeklot 5 Joer laang keng Haus-Déieren méi halen däerf, ass am Appell nees op d'Kopp gehäit ginn.Eppes, wat ëmmer méi staark op d'Moral vun deene Fräiwëllegen aus dem Gaasperecher Déierenasyl schléit, 1 Joer laang haten sech dës mat vollem Asaz ëm déi 4 Hënn bekëmmert mat Käschten fir d'Allgemengheet vu ronn 25.000 Euro.Fäll wéi dës solle mam neien Déiereschutz-Gesetz net méi méiglech sinn versprécht den zoustännege Minister. D'Reform soll wann wann alles gutt geet Uganks vum nächste Joer a Kraaft trieden.