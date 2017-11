De Präis vun den Terraine muss erofgoen, plafonnéiert ginn, dat ass eng vun de Fuerderunge vun der Staatsbeamtekummer. Déi war um Méindeg, no der Chambre de Commerce an der Caritas e Freideg, ee vun den Acteure vum Terrain, déi an der Logementskommissioun an der Chamber zu Wuert koumen.

Logementskommissioun an der Chamber - vum Nadine Gautier



Abordabele Wunnraum muss hier. Och wa Wunnenge bezuelbar sinn, muss dorobber opgepasst ginn, datt se och esou gutt a Stand gehale sinn, datt een gutt dora liewe kann. Vill Wunnenge wieren nämlech an engem schlechten Zoustand. Eng Situatioun, déi d’Staatsbeamtekummer net esou wëll akzeptéieren.Eng aner Suerg: de Loyer aux enchères. Dee wier total illegal, seet de Raymond Hencks, mä e géif sech zu Lëtzebuerg ëmmer méi verbreeden. Ee vun de Problemer vum Wunnengsproblem: d’Terrainen sinn ze deier an et gëtt net héich genuch gebaut."De Bauperimeter kann net onbegrenzt erweidert ginn, et muss een d'Spekulatioun an de Grëff kréien. Dofir missten d'Präisser reglementéiert ginn", mengt de Raymond Hencks.Dat géifen awer just déi nei Terrainen, déi an engem neie Bauperimeter sinn, betreffen. Da misst nach eng Taxe de rétention agefouert ginn, fir datt d’Surfacen iwwerhaapt op de Marché kommen. Een anere Sujet war déi festgesaten Héchstgrenz fir de Loyer.Een aneren, deen um Méindeg mat der Chamberkommissioun zesummekoum, war de Syvicol. Do gouf zum Beispill iwwert de Pacte logement geschwat. Do ass nämlech ee Logementspacte 2.0 an der Maach. Een anere Punkt war d’Finanzéierung vum Logement locatif. De Serge Hoffmann: "Mir kréie wuel 75% vum Invest vum Staat bezuelt, mä de Recht mussen d'Gemengen awer droen. Mir froen eis, ob do awer net eng aner Participatioun vum Staat méiglech wier, op deem Defizit dee bleift, wann ee de Loyer social applizéiert."De Syvicol huet dann och op, an hiren Aen, Paradoxe higewisen. D‘Logementspolitik an déi vun der Ëmwelt stéingen am totale Géigesaz. Engersäits wéilt ee méi Wunnengsraum schafen, anersäits awer net weider Terraine verbauen. Am Kader vum PAP misst da méi enk kënne gebaut ginn.