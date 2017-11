Fir d'Oppositioun bleiwen awer eng Rei evident Problemer, déi musse geléist ginn.

Centre de Rétention / Reportage Pit Everling



Zënter 2011 gëtt et de Centre de rétention um Findel. Déi Leit, déi net zu Lëtzebuerg däerfe bleiwen, waarden do op d'Expulsioun. D'Konzept géing funktionéieren, seet den Eugène Berger vun der DP. Den éischte Bilan kann awer positiv duergestallt ginn. Et ass jo och esou, datt Leit, déi am Centre de rétention sinn, net onbedéngt krimineller musse sinn.Do dierfte keng Amalgame gemaach ginn, seet de Marc Angel vun der LSAP, an de Centre de Rétention kommen d'Leit an der Regel aus 3 Grënn.Do ginn et all déi Leit, déi illegal am Land an eng Kéier ugehale gi sinn an dann dohinner kommen. Da ginn et Leit, déi als Demandeur de protection internationale heihinner kommen an da ginn et Auslänner, déi illegal um Terrain sinn an eng Prisongsstrof ofgesat hunn.D'Philosophie vum Centre wier gutt, et wiere Progrèse gemaach ginn, notamment wat den Delai fir d'Familljen ugeet, stellt de Marc Angel nach fest.De Laurent Mosar vun der CSV constatéiert, datt de Centre gutt geréiert gëtt. D'Unzuel vun de Leit mat kriminellem Background géif awer Froen opwerfen. An der Kommissioun gouf confirméiert, datt 80 Prozent vun de Leit am Centre eng kriminell Vergaangenheet hunn. Dat wërft da Froen a puncto Sécherheet op.E weidere Problem si Leit, déi ënnerdauchen, iert se iwwerhaapt an de Centre solle kommen. Praktesch d'Hallschent vun de Leit, déi sollen ausgewise ginn, verschwannen an der Natur, seet de Laurent Mosar. Déi Zuele si genannt ginn an dat muss een awer interpelléieren.Da géif et d'Phenomen ginn, datt Persounen ëmmer nees um Findel landen, fir den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser ass dat net acceptabel. Do mussen d'Regelen dann och iwwerschafft ginn, well et kann net sinn, datt mir do en "Tourismus" zu Lëtzebuerg hunn, datt d'Leit ausgewise ginn, deier Retoure gemaach ginn a kuerz drop si se nees am Land.Fir de Fernand Kartheiser misst onbedéngt d'Legislatioun iwwerschafft ginn, fir sécherzestellen, datt Leit, déi illegal hei sinn, vun der Justiz erfaasst ginn a méi liicht kënnen ausgewise ginn.Am Centre de rétention géifen et den Ament jiddefalls keng Problemer mat ze wéineg Capacitéite ginn, esou nach den allgemengen Echo no der Kommissiounssëtzung.2070 Retenue waren zanter 2011 am Centre de rétention, se sinn an der Moyenne 59 Deeg do bliwwen a waren am Schnëtt 31 Joer al. 103 Persoune ware méi ewéi eng Kéier do, 17 sinn der fortgelaf, no Sécherheetsrenforcementer 2015 awer kee méi.

An der Urgence-Struktur um Kierchbierg, wou et e Regime vu semi-liberté gëtt, goufen iwwregens 529 Leit hebergéiert, 292 dovunner si verschwonnen.