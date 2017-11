© RTL (Archiv)

An awer huet dat Ganzt nach serieuxen Impakt op de Trafic ronderëm Esch an a Richtung Bieles an Esch-Belval. Wéi den ACL matdeelt, géif sech den Trafic op der Plaz just lues berouegen.

Um 16:58 koum d'Info vum ACL, datt d'Botzaarbechten ofgeschloss wieren:



- CITA: De Buedem op der Escher A4 Richtung Stad tëscht dem RP Raemmerech a Féiz ass gebotzt. Den Réckstau Richtung Esch léist sech nëmme lues op.

Uganks hate mer eragmellt kritt an dat esou iwwerholl, datt de Stau wéinst Botzaarbechten no der Greenpeace-Aktioun um Sonndeg provozéiert gouf. Déi waren awer schonn e Sonndeg um 17 Auer ofgeschloss. Am Laf vum Méindeg de Mëtteg hat e Camion am Rond-point Buedem verluer, wat um Méindeg fir Problemer am Trafic ronderëm Esch a Féiz gesuergt huet.