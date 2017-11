Sexuell Belästegung op der Veianer Gemeng? (20.11.2017) Eis läit e Fall vir, wou d'Gemeng Veianen Harcèlement a Mobbing virgehäit gëtt.

Pornografesch Mailen a systematesche Mobbing sinn d'Virwërf. Dobäi kënnt, datt d'Fra keen Accès zu wichtegen Informatioune kritt hätt, fir hiren Job kënnen uerdentlech ze maachen. Virwërf, déi d'Gemeng bestreit.Dokumentéiert ass awer och eng Karikatur, eng Fra plakeg vun hannen, allerdéngs gouf déi vum presuméierten Affer un de presuméierten Harceleur gemailt. Et war fir ze weisen, datt ech um selwechten Niveau si wéi hien, fir gutt mat him ze sinn, fir datt e mech endlech uléiert, seet si. Et ass also net alles eendäiteg un dem Fall. D'Gemeng mauert.D'Gemeng Veianen bestreit all Virwërf a weist all Schold vu sech. D'Fra wär systematesch gemobbt ginn, an um Enn krank ginn. Et ass eng komplex Geschicht, déi do zu Veianen ofgelaf ass.