Um Méindeg am Nomëtteg huet een Automobilist tëschent Bill a Biissen d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer.

© SIS Bissen Lux

Den Auto war kuerz vun der Strooss ofkomm an huet sech iwwerschloen. De Chauffeur gouf dobäi liicht blesséiert. Hien ass zu Reiden an d'Spidol gefouert ginn.D'Biissener Pompjeën an d'Police vu Miersch waren op der Plaz. D'Strooss gouf bal eng Stonn gespaart.