"Ech war komplett um Enn! Ech hätt hinnen alles ginn!" Dat sot e Mann vu bal 60 Joer e Méindeg um Stater Geriicht, wou sech mam Iwwerfall a mat der Sequestratioun, am Abrëll 2014, vum Mann bei sech doheem zu Bierg befaasst gouf. 3 Ugeklote vun tëscht 23 an 42 Joer kréien dofir de Prozess gemaach.Hinne gëtt ë.a. virgehäit, d'Affer mat enger Eisestaang geschloen, em Scotch op de Mond gepecht ze hunn, fir dass et net jäize kéint, an et mat engem Messer bedreet ze hunn. Um Enn vum Homejacking ware Suen, Aueren a Bijoue fort.Dëse Prozess ass ewell fir d'zweet ugesat: Am Oktober zejoert hate sech zwee Männer, vun deenen DNA op der Plaz fonnt gi war, dowéinst misse veräntweren, ier de Prozess ënnerbrach ginn ass, wéi bekannt gouf, dass deen 3. gepëtzt gi wär. Am November zejoert war deen ausgeliwwert ginn.Dem Affer no hat alles domat ugefaangen, dass säin Hond, Zitat, "gebillt hat, wéi en nach ni gebillt huet". De Mann huet direkt un en Abroch geduecht an hat séier 3 Männer viru sech; hien hätt nach probéiert, sech ze wieren, awer no éischte Schléi mat der Eisestaang direkt um Buedem geleeën. Déi 3 hätte Cagoullen ugehat; ee vun hinnen, e klenge Goueregen, hätt méi drageschloe wéi déi aner an dat Zerschloen e Strapp gedauert. D'Brigangen hätten no Suen an no Gold gefrot; well si am Ufank keng Sue fonnt hunn, hätte si nees drageschloen an och e Messer gezunn. Wéi si bis Suen haten, wollte si Bijouen an hunn nom Safe gefrot; d'Affer sot, deen opgespaart ze hunn, wouropshin déi 3 fortgoungen, nodeems ee gesot hätt: "On a fini!" Un e Stull gefesselt, krut sech de Mann selwer lass an huet d'Police geruff; haut wär hien nees an der Rei, huet awer e Méindeg 5.000 € Schuedenersatz gefrot.Vun den Ugekloten, vun deenen der e Méindeg zwee d'Faiten zouginn hunn an ee se contestéiert huet, sot deen 1. aus. De Mann, deen ee Mount virum Homejacking op Lëtzebuerg koum, hätt seng zwee Landsleit hei kenne geléiert.Ee vun hinne sot, d'Affer wär him nach 1.500 € schëlleg; zesummen hätte si déi Sue wëlle froe goen. Dem Beschëllegten no hätte si keng Cagoullen op gehat an déi zwee aner d'Affer geschloen. Eng Eisestaang hätt hien net gesinn; villméi hätt de Mann der mat de Fäischt kritt. Hie wär och net gefesselt gewiescht, hätt hinnen 3 uewenop gesot, wou säi Portmonni wär an hinnen de Safe opgemaach; eréischt dono wär hie vum 3. Mann un e Stull gestréckt ginn.Den Ugeklote sot, kee bedreet, kee Messer gesinn a selwer näischt geklaut ze hunn; hien hätt awer e Feeler gemaach a wéilt sech beim Affer entschëllegen.