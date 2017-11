Hie krut virgehäit, am Oktober 2015 verhënnert ze hunn, dass en deemools 13 Joer aalt Meedchen an engem Foyer um Lampertsbierg placéiert gouf; 4 Méint virdrun hat d'Jugendgeriicht dat sou decidéiert.

De Beschëllegte soll d’Meedchen donieft zweemol bannent enger Woch vergewaltegt a Fotoe vun him an eendäitege Pose gemaach hunn.

Den Ugeklote konnt sech un net méi vill erënneren: un den 1. Viol „net méi genee“, un den zweete guer net, an och net un d'Fotoen. Hien hätt gewosst, dass d'Meedche fortgelaf wär, an hätt et net wëllen op der Strooss loossen; hatt hätt déi 1. Kéier Sex mat him gewollt, an et wär eent bei dat anert komm. Wat déi zweet Vergewaltegung ugeet, hätte si sech geluecht; den Dag drop hätt e Kondom do geleeën an d'Meedche keng Leggings méi u gehat. Op d'Remark vun der Presidentin vum Geriicht hin, hien hätt awer moies gefrot, wéi hie gewiescht wär, sot de Mann, dass eppes misst geschitt sinn; hie kéint sech awer un näischt erënneren. Hie wéisst, dass hien eppes falsch gemaach hätt, hätt dem Meedchen awer net wëlle wéidoen, well hie frou mat him gewiescht wär.

Der zoustänneger Polizistin no hätt d'Meedchen der Mamm erzielt, beim Mann doheem vergewaltegt ginn ze sinn; doropshi gouf hatt ënnersicht. Et hätt och am Verhéier ausgesot, matkritt ze hunn, dass et vum Mann ausgedoe gouf an hie Fotoe vun him gemaach huet; déi hätt de Mann geläscht.

D'Affekotin vum Beschëllegten huet betount, dass hire Client virum 1. Viol vum Meedche gesot kritt hätt, dass hatt 15/16 Joer hätt; hie wär dovun ausgaangen, dass dat näischt Strofbares wär, an hätt keng kriminell Absicht gehat, sou d'Me Lynn Frank. Am Kontext vun der zweeter Vergewaltegung hätt e Gynäkolog „womöglich“ vun enger Dot geschwat, wouropshin d'Riichterin sot, den Dag dono hätt de Mann den Akt awer net sou contestéiert.

Nodeems d'Me Delhaye-Delaux als Affekotin vun der Partie civile 10.000 € Schuedenersatz gefrot hat, huet de Vertrieder vum Parquet gemengt, den Ugekloten hätt trotz dem Meedche sengem Averständnis zum 1. Sex misse wëssen, dass hatt manner wéi 16 Joer hat. Den zweete Viol wär u sech ni bestridde ginn; et wär also eng Schutzbehaaptung vum Mann, fir ze soen, hie kéint sech net erënneren. Hien hätt deemools vun der schwiereger a prekärer Situatioun profitéiert, an där d'Meedche war.

D'Uerteel gëtt de 7. Dezember gesprach.