D'Chambre de Commerce fënnt am Budgetsprojet 2018 eng ganz Rei vu Paradoxer.

Sou gëtt zum Beispill hannerfrot firwat de Wuesstem fir 2017 an 2018 vum Statec staark no ënne korrigéiert gouf, sech op der anerer Säit dovunner am Budget näischt erëmfënnt. D'Recetten hätte wéinst der méi schwaacher Croissance och missen erofgoen. Dat wier eng vun deene festgestallten Inkohärenze seet den Direkter vun der Chambre de Commerce, de Carlo Thelen.

Extrait Carlo Thelen vun der Chambre de Commerce.



Manner PIB, heescht fir d'Chambre de Commerce 1,7 Milliarde manner Schafung vu Richessen. Dat misst theoretesch en Impakt op d'Steierrecetten an op d'Masse Salarial hunn, mä wat awer elo am Budget net dran ass. "En Plus gesi mer, dass de Solde sech och nach verbessert.", esou de Carlo Thelen.

PDF: Den Avis vun der Chambre de Commerce.



PDF: De Pressecommuniqué vun der Chambre de Commerce.

Grad wéi de Conseil National des Finances Publiques fuerdert och d'Chambre de Commerce méi ambitionéiert Objektiver an de Staatsfinanzen a méi Transparenz.



