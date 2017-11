Dat hat den Direkter vun der Handelsconfederatioun Nicolas Henckes um Dënschdeg bei eis op der Antenn gefuerdert.



D'Thematik vun de Geschäfter, déi sonndes oder owes systematesch méi spéit op hätten, ass alles anescht wéi nei. Mä och alles anescht wéi geléist. Léisungen, insistéieren d'Syndikater, missten op alle Fall am Interessi vun de Salariéë fonnt ginn.





Ëffnungszäite vun de Geschäfter - vum Claude Zeimetz



Egal wéi d'Ouvertureszäite sinn, eis intresséiere virun allem d'Aarbechtskonditioune vun de Leit, déi am Commerce schaffen, betount de President vum LCGB Patrick Dury: "Mir hätte gären eng Diskussioun ronderëm wéi déi Leit schaffen. Ob et op fräiwëlleger Basis ass, wéi den Encadrement, ob d'Créchen, déi Deeg op sinn, den ëffentlechen Transport muss déi Deeg funktionéieren."



An natierlech och d'Remuneratioun, sou de Patrick Dury, deen déi ganz Diskussioun och dowéinst méi geloosse gesäit, well hien net dovunner ausgeet, datt d'Clienten zu egal wat fir eng Zäiten akafe wëlle goen. Donieft wier den Interessi fir d'Sonndes-Ouverture mol net bei de Commercen därmoosse grouss, gëtt de Christophe Rewenig vum OGBL ze bedenken.



Egal wéi misst awer endlech e gesetzleche Kader fonnt ginn. Eng total Liberaliséierung kéim net a Fro. Schaffe bis Hallefnuecht kloer och net.



"Eng genau Virstellung hu mir am Moment och net, mä et kann net sinn, dass wéinst engem Uerteel par Rapport zu engem klenge Bäcker, komplett d'Ëffnungszäiten komplett liberaliséiert ginn. Dohannert stécht net nëmmen de Bäcker, do stécht d'Patronat, déi kleng Geschäfter par Rapport zu enger Konkurrenz vun der grénger Wiss" mengt de Christophe Rewenig.



An da géifen déi Grouss dem klenge Patron och bei de liberaliséierten Ouvertureszäiten béis Konkurrenz maachen, ginn d'Syndikater ze bedenken. Datt vill Salariéë wéinst dem Sonndes-Supplement bereet wieren, deen Dag ze schaffen, weist de Christophe Rewenig vum OGBL vehement zeréck. De Supplement wier "dérisoire"



OGBL an LCGB verschléisse sech awer op alle Fall enger Diskussioun zu 3, also mam Patronat an der Regierung, net fir ze kucken, wéi e globalen Accord ze fannen wier, deen déi verschidden Interessien erëmspigele géif.