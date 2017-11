X

Interview mam franséische Klimatolog a Glaciolog Jean Jouzel (21.11.2017) De Jean Jouzel war en Dënschdeg am Kader vum Luxembourg Sustainability Forum zu Lëtzebuerg.

S.A.R. le Grand-Duc est entouré de Messieurs Christian Scharff, président IMS Luxembourg ; Jean Jouzel et Lewis Pugh. © Cour grand-ducale

Klimawandel: Lëtzebuerg ënnerstëtzt international Projeten (21.11.2017) Ma wéi steet et mat den eegenen Ziler?

COP23 zu Bonn (21.11.2017) Et goung ëm dat Klenggedréckten aus dem Paräisser Klimaaccord.

© Domingos Oliveira/RTL

Wa mer näischt maachen, ginn et a 60 Joer iwwer 50 Grad och bei eis mat deels dramatesche Konsequenzen. Dat seet net iergendeen, mä de franséische Klimatolog a Glaciolog Jean Jouzel, deen 2007 mam UNO-Klimarot an zesumme mam fréieren US-Vize-President Al Gore de Friddensnobelpräis kritt huet.De Grand-Duc Henri huet de Jean Jouzel an de Lewis Pugh en Dënschdeg am Kader vum Luxembourg Sustainability Forum empfaangen.