Dat ass ee Projet, dee jo just een Artikel huet.

Am Avis vun der héijer Kierperschaft, deen um Dënschdeg am Nomëtteg an der Plenière guttgeheescht gouf, stinn am Ganze 5 formell Oppositioune fir dësen Article unique.

An der Haaptsaach verlaangt de Conseil d'Etat Präzisioune vun Definitiounen, wat den ëffentlechen Transport ugeet, dee vum Verbuet viséiert ass, d'Secondaires-Schoulen esou wéi och d'Grondschoulen an d'ëffentlech Gebaier, an deenen e Service public administréiert gëtt. De Staatsrot freet sech zum Beispill, ob d'Nationalbibliothéik oder de Mudam zu den Zone mat Restriktioune gehéieren.

Eng weider Opposition formelle gëtt et dofir, datt zum Beispill e Kliniks-Direkter kann driwwer befannen, ob d'Gesetz och fir Patiente gëllt, déi iwwer länger Zäit behandelt ginn. Datt hei eng Privatpersoun iwwer d'Applizéiere vum Gesetz soll decidéieren, dat wier net verfassungskonform.

De Projet 7179, deen och als "Burka-Gesetz" bezeechent gouf, war matten an der grousser Vakanz vum Justizminister Felix Braz presentéiert an am September deposéiert ginn.

Virdru scho waren et Propositioune vum ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser ginn a méi spéit en CSV-Text vum Duo Mosar-Roth, hei wollt ee méi wäit goe wéi bei deem, wat elo um Dësch läit.



Hei den Text vum Gesetzprojet:





Article unique.– Il est rajouté à l’article 563 du Code pénal un paragraphe 10° libellé comme suit:

„10° Ceux qui dans les services de transports publics, dans l’enceinte ainsi qu’à l’intérieur des établissements scolaires de l’enseignement fondamental, des établissements de l’enseignement secondaire, des établissements de l’enseignement secondaire technique, des établissements en charge de la formation professionnelle, des établissements en charge de la formation des adultes, des établissements de l’enseignement supérieur, des établissements de l’enseignement différencié, du Centre de logopédie, des établissements hospitaliers, de soins et de santé, dans les bâtiments relevant des autorités judiciaires, dans les administrations publiques ainsi que dans les bâtiments à l’intérieur desquels des services publics sont administrés dissimulent tout ou partie du visage, de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la direction d’un établissement hospitalier, de soins et de santé peut autoriser la dissimulation du visage dans les espaces communs de l’établissement hospitalier, de soins et de santé par des patients ou des résidents qui y séjournent pour une durée prolongée ou par leurs visiteurs.

L’interdiction prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas si la dissimulation de tout ou partie du visage est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives, si elle est justifiée pour des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.“





P R O J E T D E L O I

portant modification de l’article 563 du Code pénal en créant une infraction d’interdiction de dissimulation du visage dans certains lieux publics

Article unique.– Notre Ministre de la Justice est autorisé à déposer en Notre nom à la Chambre des Députés le projet de loi portant modification de l’article 563 du Code pénal en créant une infraction d’interdiction de dissimulation du visage dans certains lieux publics.