30.000 Sozialwunnenge feelen hei am Land, seet d'Agence Immobilière Sociale, déi en Dënschdeg an der zoustänneger Chamberkommissioun gehéiert gouf. Wéinst deenen héije Präisser um Immobiliemarché kënne sech vill Leit einfach keng Wunneng leeschten. Leit ouni fest Aarbecht hunn am Prinzip emol keng Chance, fir eng Wunneng ze lounen.

Logement sociale / Reportage Ben Frin



30.000 Sozialwunnenge solle Schätzungen no also gebraucht ginn, dat kléngt no vill, wann ee weess, wéi gefrot Bauplaze a Wunnenge souwisou scho sinn. Wéi oder wou wunnen dann déi Leit, déi eigentlech eng vun deenen 30.000 Wunnenge bräichten dann haut?



De Gilles Hempel vun der Immobiliere Sociale erkläert, datt déi Leit immens schlecht wunnen. Dacks a Wunnengen, déi vill ze kleng sinn a wou vill ze vill Leit dra wunnen. Da bréngt dann aner Schwieregkeete mat sech, wéi datt d'Wunneng zum Beispill fiicht gëtt. Anerer wunnen dann awer och a Kelleren. Et kann ee sech net virstellen, wat um Marché alles verlount gëtt.

Firwat sinn déi Sozialwunnengen dann net scho laang do, freet ee sech, wa se dach esou dringend gebraucht ginn?

De Gilles Hempel mengt, datt déi Wunnenge scho gebaut gi wieren, ma dono awer privat verkaf goufen. Dat wier awer e grousse Feeler, well wann een eng sozial Wunneng verkeeft, dann ass et keng méi. Déi Leit hunn d'Wunnengen 10 Joer gehalen a se dono zum Präis vum Marché verkaf.

D'Agence Immobiliere Sociale fuerdert duerfir an Zukunft, datt een de Logement sociale op d'Locatioun wäert begrenzen. Also keng sozial Wunnenge méi ze verkafen. Well, wann ee se just verlount, da kommen déi Wunnengen och deene Leit zegutt, déi se wierklech brauchen, esou de Gilles Hempel.

An déi entspriechend Wunnenge sollten dann an der Proprietéit entweder vum Staat oder vun de Gemenge bleiwen.