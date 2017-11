Zanter geschwë 50 Joer drécken d'Schüler sech am Lycée Michel Rodange d'Klensch an de Grapp. Elo soll d'Gebai op den neiste Stand bruecht ginn.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Ëmbau- an Extensiounsaarbechten am Lycée Michel Rodange (21.11.2017) Renovéiert an ausgebaut soll de Stater Lycée ginn. Käschtepunkt: 60 Mio Euro. Am Hierscht d'nächst Joer sollen d'Aarbechten ufänken.

Carole Schmit, Architektin bei Bâtiment Public



Elo si Renovatiouns- an Extensiouns-Aarbechten an dësem Stater Lycée geplangt.D'Carole Schmit, Architektin bei Bâtiment Public, erkläert, dass d'Schoul och nach nei organiséiert gëtt, well d'Besoine vun de Schüler mat der Zéit geännert hunn. Eng Extensioun gëtt dann och bäigebaut, déi sech de moderne Baukritären upasst. Si gëtt duerch eng Passerell un dat aalt Gebai ugeschloss.

© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

Den alen Deel bleift a senger Struktur erhalen, mä gëtt renovéiert, fir eng zweet Jugend ze kréien.Sollt d'Chamberkommissioun dësen Donneschdeg dem Projet gréng Luucht ginn, kënnen d'Aarbechten am Hierscht 2018 ufänken. 3 Joer si fir Renovatioun an Extensioun ageplangt. Fir d'Schoulrentrée 2021/22 kéint dann an dat neit Gebai erageplënnert ginn. D'Käschte wäerte sech op ëm déi 60 Milliounen Euro belafen.