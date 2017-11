© AFP (Archiv)

Et ass e bësschen eppes wéi de Space mining oder autonoomt Fueren, mam Ënnerscheed, datt d'Bitcoins elo schonn zanter 9 Joer fir e gewëssene Krees vu Leit Realitéit sinn. Zanter hir huet déi sougenannte Kryptowährung, déi just um Internet gehandelt gëtt, däitlech u Wäert gewonnen. Besonnesch an de leschte Wochen ass et fir déi digital Währung rapide no uewe gaang. Ze lescht gouf ee Bitcoin op der europäescher Bourse hei am Land mat méi wéi 8.200 Dollar gehandelt. Wéi nohalteg ass dësen aktuellen Hype a wéi interessant sinn d'Bitcoins fir d'Finanzplaz Lëtzebuerg? Dat huet d'Claude Zeimetz bei Luxembourg for Finance nogefrot.

Luxembourg for Finance iwwer Bitcoins / Rep. Claude Zeimetz



D'Finanzplaz muss no baussen oppe fir nei Entwécklunge sinn, seet de CEO vun der Promotiounsagence Nicolas Mackel. D'Lëtzebuerger Finanzplaz investéiert zwar net selwer an dës digital Währung, mä mat der Echange-Plattform Bitstamp huet sech am Summer zejoert déi éischt reguléiert europäesch Bitcoin-Bourse hei am Land etabléiert. Bitstamp, ee vun de serieuxen Acteuren an deem Beräich, seet den Nicolas Mackel, krut eng offiziell Lizenz, e sougenannten europäesche Pass fir déi ganz EU. An dovunner hätt och d'Finanzplaz eppes.



Doduerch gëtt an deem innovativen Deel vun der Finanzwelt Lëtzebuerg och als eng attraktiv Plaz, wou ee sech kann etabléieren, fir vun do aus ganz Europa ofzedecken, gesinn.



An der Vergaangenheet stoung de Bitcoin-System wéinst den anonyme Transaktiounen, iwwert déi och illegal Aktivitéiten ofgewéckelt goufen, an der Kritik. Hei am Land hätt vun Ufank un d'Regulatioun am Mëttelpunkt gestan.



Et huet ee virun allem d'Kannerkrankheete gesinn, déi een haut awer an de Grëff krut. Ee Grond, wisou Bitcoin och op Lëtzebuerg komm ass, ass, wëll ënner anerem CSSF gesot huet: "Kommt op Lëtzebuerg, da gitt der regulariséiert". Déi hu gesicht, fir reglementéiert ze ginn, well dat hinnen e gewëssene serieux gëtt, sou de CEO vu Luxembourg for Finance.



D'Bitcoins erliewen den Ament e regelrechten Hype. A 5 Joer huet de Wäert ëm 75.000 Prozent zougeholl. Den Ament gëtt e Bitcoin mat méi wéi 8.200 Dollar gehandelt an d'Barre vun 10.000 Dollar schéngt net méi utopesch. Schéi fir d'Investisseuren, ma vill Leit fäerten elo eng Spekulatiounsblos, déi platze kéint. De Wirtschaftsnobelpräislaureat Paul Krugman nennt d'Bitcoins eng béis Währung.



Dem CEO vu Luxembourg for Finance no misst ee sech op alle Fall de Riske bewosst sinn. Jiddereen, deen doranner investéiert, muss sech bewosst sinn, datt do u sech iwwerhaapt näischt drun ass. Et ass net wéi eng Aktie oder eng Obligatioun vun enger Entreprise. Dat heiten ass just spekulativ, dat ka gutt oder och schif ausgoen.



Datt d'Bitcoins als zweet legal Währung hei am Land unerkannt géifen, sou wéi eng ëffentlech Petitioun dat gefuerdert hat, kënnt fir den Nicolas Mackel net a Fro. Duerch de Maastrichter Vertrag si mir am Euro dran an do, egal wéi vill Leit déi Petitioun ënnerschreiwen, kënne mir net einfach esou eng zweet national Währung aféieren.



Mat 115 Ënnerschrëften huet sech de Succès vun der Petitioun iwwregens largement a Grenze gehal.