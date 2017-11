Bleiwen déi Gaasperecher Schrebergäert erhal? (21.11.2017) Wéi geet et weider mat de ronn 50 Schrebergäert um Ban de Gasperich, déi vun der Stater Gemeng schonn zanter Joerzéngten un Awunner verlount ginn?

Och elo am Hierscht gëtt nach vill am Gaart geschafft a Wantergeméis gezillt, zum Beispill vun enger jonker Koppel, déi zu Gaasperech viru kuerzem eng Parzell vun der Stater Gemeng gelount huet. "Et ass mir wichteg ze wëssen, vu wou mäin Iesse kënnt, an et ass och wichteg, selwer produzéieren ze kënnen", seet d'Eline Bleser.Un de grousse Schantjen direkt niewendrun hätt een sech mëttlerweil gewinnt. Mä aktuell ass et d'Suerg, datt d'Gäert keng Zukunft méi kéinten hunn. D'Jacqueline Boewer, Comitésmember vum "Gaart an Heem Gaasperech" erkläert, datt d'Awunner Angscht hunn, net méi an d'Konzept ze passen, well de Ban de Gasperich méi e schicke Quartier gëtt.Zanter sech am Kader vum Projet Ban de Gasperich d'Stroosseféierung geännert huet, wieren d'Leit an hire Gäert mat verschiddene Problemer geplot. "Et gi Camionschaufferen, déi hei freie ginn, doduerch fanne mir benotzte Kondomer, oder vun Drogéierte benotzte Sprëtzen oder Zigarettestëmp", erzielt den Dennis Nnganyadi.Wéi RTL um Dënschdeg op der Plaz war, huet et an engem vun de Gaardenhaisercher ugefaangen ze dämpen. "Oft komme Leit an d'Haiser schlofen an zünde Feier un, fir sech ze wiermen. Dat kënne mir net zouloossen. Et ass net déi éischte Kéier, dass et hei brennt", seet de Luis Aires De Almeida, deen zanter 20 Joer e Schrebergaart huet.Un dëser Situatioun wär d'Stater Gemeng net onschëlleg, de Site vun de Gäert ass zanter Joren net méi geséchert, an déi zoustänneg Gemengeservicer géifen näischt dogéint ënnerhuelen. D'Gäertner musse selwer an nei Paarten investéieren.D'Leit hunn dann nach d'Gefill, datt se vun der Gemeng schikanéiert géife ginn, dës huet eng Reegel agefouert, datt d'Gaardenhaisercher alleguerte brong oder donkelgréng musse sinn.Beim Stater Schäfferot huet et op Nofro geheescht, datt ee wuel op d'Reproche reagéiere wéilt, awer eréischt zu engem spéideren Zäitpunkt.