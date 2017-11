© CISGM

D'Rettungsequippen aus Gréiwemaacher-Mäertert a vu Fluessweiler goufen op d'Plaz geruff, datt well en Auto um CR122 tëscht Fluessweiler an Dräibuer sech iwwerschloen hat an nieft der Streck an den Hecke leie bliwwen ass. D'Rettungsequippen hu der Persoun am Auto gehollef, déi dono zesumme mam Dokter vum Samu an d'Spidol bruecht gouf. Ronn eng Stonn waren d'Rettungsdéngschter op der Plaz.