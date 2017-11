© AFP (Archivbild)

Homejacking-Affär / Reportage Eric Ewald



Am Prozess géint 3 Ugeklote wéinst dem Iwwerfall an der Sequestratioun, am Abrëll 2014, vun engem Mann bei sech doheem zu Bierg, war et en Dënschdeg e bësse jidderee fir sech a géint déi aner, wéi déi 3 Beschëllegt hir Versioune vun de Faiten zum Beschte ginn hunn.

Et muss ee soe Versiounen, well déi 3 Auteuren d'Dot all anescht duergeluecht hunn a v.a. sech selwer an e bessert Liicht stelle wollten, soudass d'Presidentin vum Geriicht, wéi deen 3. dru koum, gefrot huet, wie vun deenen zwee anere Recht hätt oder ob elo eng 3. Geschicht kéim ...Et goung domat un, dass ee vun deenen 3 mam Zuch an déi zwee aner mam Auto op Bierg wëlle komm sinn. An der Haaptsaach gouf awer doriwwer gestridden, wien d'Iddi fir den Homejacking, wien d'Affer geschloen a wien et mat engem Messer menacéiert hat.Deen 1., deen ewell e Méindeg ausgesot hat, huet en Dënschdeg erkläert, hie wär an dës Affär eragezu ginn. De Mann, dee scho 17 vu sengen 42 Liewensjoer am Prisong souz, huet nach gemengt, dass dat, wat d'Affer e Méindeg zum Oflaf gesot hat, richteg wär.Deen zweeten, de klenge Gouregen, huet doropshi betount, dass hien 2013 dräi Deeg beim Affer um Haff geschafft hätt, wourun dat sech awer net erënnere konnt. Fir dësen Ugeklote wär et deen 1. gewiescht, dee bei d'Affer wollt; hien hätt Experienz mat Klauen, géif just Suen huelen an da wäre si fort, hätt dee gesot! Dee Mann hätt e Rucksak bei sech gehat, d'Affer immobiliséiert a geschloen, soudass dat um Buedem loung, an et och mat Scotch ugestréckt. Woubäi d'Affer e Méindeg preziséiert hat, hien, de klenge Gouregen, hätt am meeschten drageschloen!Deen 1. huet no där Ausso, liicht gereizt, zu Protokoll ginn, dass et net wouer wär, wat deen Zweeten erzielt hätt: Et wär dee gewiescht, deen d'Affer mat der Eisestaang geschloen a mat engem Messer bedreet hätt.An anere Wierder: Chacun pour soi, Dieu pour tous!Deen 3. huet dunn ënnerstrach, seng Geschicht wär méi no un der Wourecht. Deen Zweeten hätt erzielt, dass d'Affer op d'mannst 100.000 Euro cash am Haus hätt; dee Beschëllegten hätt och direkt drageschloen, dem Affer nach am Haff Scotch op de Mond gepecht, am Haus e Messer gezunn an d'Affer op engem Stull ugestréckt. Hie wär nom Iwwerfall rose gewiescht mat deem Zweeten, well näischt vun deem, wat deen am Virfeld gesot hat, wouer gewiescht wär.