MouvEco - vum Annick Goerens



Just duerch eng Panoplie vu verschiddene Moossname kéint een en demokratescht Fonctionnement op Gemengenniveau assuréieren, erkläert d'Blanche Weber, Presidentin vum MouvEco.

"Och wa mir nach keng wierklech Kultur vu Bedeelegung hunn, huet sech an deene leschte Joren eppes gedoen. Ëmmer méi Gemenge probéieren, dee Wee ze goen. Fir eis ass et wichteg, dass eng Gemeng eng Charta an de Wëllen huet, et dës Legislatur besonnesch gutt ze maachen," seet Si.



Den Ament huet nach keng Gemeng am Land, esou eng Charta. Dofir huet de Mouvement eng kleng Broschür zesumme gestalt iwwer incontournabel Elementer an iwwer d'Virdeeler vun enger gudder Biergerbedeelegung.



"D'Leit kënne vun Ufank un e Projet matgestalten, matschwätzen an austauschen, wéi si sech e Projet an der Gemeng virstellen, an net nëmmen iergendwann eng Kéier doriwwer informéiert ginn. Wichteg ass och, dass déi ënnerschiddlech Bevëlkerungsschichte sech mat kënne bedeelegen, dass erëm een Austausch geschitt. Dat fërdert d'Sozialkohesioun," mengt d'Blanche Weber.



Nieft der Charta proposéiert de Mouvement Ecologique och, dass d'Gemenge sech een internt Reglement ginn, wat eigentlech all Gemeng dem Gesetz no misst maachen, mä dat wär dacks net de Fall. Dora soll d'Biergerbedeelegung natierlech och verankert ginn, notamment soll den Zougang zu Informatiounen assuréiert an d'Gemengekommissioune festgeluecht ginn. Donieft gëtt och proposéiert, besonnesch jonk Leit mat an d'Kommunalpolitik anzebannen.