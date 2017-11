Dat geet aus enger Eurostat-Studie eraus. D'Lëtzebuerger solle 52 Kilogramm Plastiksoffäll pro Kapp pro Joer produzéieren. Virun eis steet Irland mat 60,7 Kilogramm. Estland ass op drëtter Plaz mat 46,5 Kilogramm. Duerno kënnt Däitschland mat 37,4 Kilogramm pro Awunner. D'Land, wat am beschten ofschneit, ass Kroatien mat 12,4 Kilogramm.Weltwäit gëtt ëmmer méi Plastik produzéiert. 2015 waren et 322 Milliounen Tonnen. 7 Mol Méi, wéi an de 70. Joren. Wann dës Offäll net recycléiert oder verbrannt ginn, gi si an Deponien gelagert oder landen am Mier, wou schonn eenzel Plastiksinsele schwammen an d'Mierer verknaschten.