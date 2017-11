Extrem tragesch war d'Busaccident den 29. Oktober, Ugangs vun der Allerhellegevakanz, an de Bierger vum Peru. Um Wee an d'Touristestad Ayacucho war op deem Sonndeg Owend e Bus eng 100 Meter an d'Déift an e Floss gefall. Vun de ronn 50 Passagéier sollten der 29 net iwwerliewen, ënnert hinnen och 4 Studenten, déi zu Karlsruhe op der Uni Informatik studéiert hunn.







© Región Policial Huancavelica

Op d'mannst ee vun de jonke Affer hat e Lien mat Lëtzebuerg, dëst ass de Nico Weyand, deen op d'mannst en Deel vu seng Secondaires-Etuden am Lycée Aline Mayrisch gemaach huet, fir duerno op Karlsruhe studéieren ze goen. Opgewuess ass de jonke Mann ënner anerem zu Bartreng. Hien, grad wéi seng 27 Joer al Frëndin, sollten d'dramatescht Busaccident an de peruaneschen Anden net iwwerliewen.Nodeems d'Läiche vun de 4 jonke Studenten aus Südamerika an Europa transferéiert goufen, ass d'Trauerzeremonie d'nächst Woch zu Karlsruhe.