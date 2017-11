Am Prozess ëm en Iwwerfall an eng Sequestratioun vun engem Mann bei sech doheem zu Bierg sinn e Mëttwoch um Stater Geriicht Prisongsstrof gefrot ginn.

Deenen 3 gouf ënnert anerem virgehäit, d'Affer mat enger Eisestaang geschloen, ëm Scotch op de Mond gepecht ze hunn, fir dass et net jäize kéint, an et mat engem Messer bedreet ze hunn. Um Enn vum Homejacking ware Suen, Aueren a Bijoue fort.E Mëttwoch sinn am Prozess Prisongsstrofe vun tëscht 12 a maximal 17 Joer fir déi 3 Ugeklote gefrot ginn.

Den 13. Dezember gëtt d'Uerteel gesprach.



