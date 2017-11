Beetebuerg: (de g. à dr.), Josée Lorsché, 1er échevin ; Dan Kersch, ministre de l’Intérieur ; Laurent Zeimet, bourgmestre ; Christine Doerner, 2e échevin ; Gusty Graas, 3e échevin © MINT Garnech: (de g. à dr.), Marie-Josée Glodt-Dondlinger, 1er échevin ; Dan Kersch, ministre de l’Intérieur ; Georges Fohl, bourgmestre ; Arsène Muller, 2e échevin © MINT Lëtzebuerg: (de g. à dr.), Patrick Goldschmidt, 3e échevin ; Serge Wilmes, 1er échevin ; Dan Kersch, ministre de l’Intérieur ; Lydie Polfer, bourgmestre ; Simone Beissel, 2e échevin ; Colette Mart, 4e échevin ; Isabel Wiseler, 5e échevin ; Laurent Mosar, 6e échevin © MINT Miersch: (de g. à dr.) Dan Kersch, ministre de l’Intérieur ; Michel Reiland, 1er échevin ; Michel Malherbe, bourgmestre ; Abby Toussaint, 2e échevin © MINT Récken-op-der-Mess: (de g. à dr.), Robert Leclerc, 1er échevin ; Dan Kersch, ministre de l’Intérieur ; Carlo Muller, bourgmestre ; Christian Tolksdorf, 2e échevin © MINT Schëffleng: (de g. à dr.) Carlo Lecuit, 3e échevin ; Albert Kalmes, 1er échevin ; Dan Kersch, ministre de l’Intérieur ; Paul Weimerskirch, bourgmestre ; Marc Spautz, 2e échevin ; © MINT Wanseler: (de g. à dr.), Charles Pauly, 1er échevin ; Dan Kersch, ministre de l’Intérieur ; Romain Schroeder, bourgmestre ; Aloyse dit Aly Stelmes, 2e échevin © MINT « ZréckWeider »

Um Mëttwoch hunn d'Buergermeeschteren an d'Schäffen aus folgende Gemengen den Eed ofgeluecht: Beetebuerg, Lëtzebuerg, Garnech, Miersch, Schëffleng, Récken-op-der-Mess a Wanseler.Communiqué par: ministère de l'Intérieur

Le 22 novembre 2017, le ministre de l'Intérieur, Dan Kersch, a procédé à l'assermentation des collèges des bourgmestre et échevins des communes de Bettembourg, Garnich, Luxembourg, Mersch, Reckange-sur-Mess, Schifflange et Winseler.

À seize heures trente, 7 bourgmestres et 20 échevins ont prêté entre les mains de Dan Kersch, ministre de l'Intérieur, le serment prescrit par l'article 6 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dont la formule est la suivante :

«Je jure fidélité au Grand-Duc, d'observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées» à savoir:

pour la commune de Bettembourg:

Monsieur Laurent Zeimet, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017;

Madame Josée Lorsché, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017;

Madame Christine Doerner, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017;

Monsieur Gusty Graas, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017.



pour la commune de Garnich:

Monsieur Georges Fohl, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 28.10.2017;

Madame Marie-Josée Glodt-Dondlinger, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017;

Monsieur Arsène Muller, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017.

pour la ville de Luxembourg:

Madame Lydie Polfer, nommée aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 17.11.2017;

Monsieur Serge Wilmes, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017;

Madame Simone Beissel, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017;

Monsieur Patrick Goldschmidt, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017;

Madame Colette Mart, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017;

Madame Isabel Wiseler-Lima, nommée aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017;

Monsieur Laurent Mosar, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017.



pour la commune de Mersch:

Monsieur Michel Malherbe, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017;

Monsieur Michel Reiland, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017;

Monsieur Abby Toussaint, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017.



pour la commune de Reckange-sur-Mess:

Monsieur Carlo Muller, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 10.11.2017;

Monsieur Robert Leclerc, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017;

Monsieur Christian Tolksdorf, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017.



pour la commune de Schifflange:

Monsieur Paul Weimerskirch, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 17.11.2017;

Monsieur Albert Kalmes, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017;

Monsieur Marc Spautz, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017;

Monsieur Carlo Lecuit, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017.



pour la commune de Winseler:

Monsieur Romain Schroeder, nommé aux fonctions de bourgmestre par arrêté grand-ducal du 17.11.2017;

Monsieur Charles Pauly, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017;

Monsieur Aloyse dit Aly Stelmes, nommé aux fonctions d'échevin par arrêté ministériel du 22.11.2017.