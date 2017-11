Affaire Luxleaks: Parquet vs Sven Giegold (22.11.2017) Um Mëttwoch ass d'Cassatioun um Stater Geriicht vun der Affaire Luxleaks, bäi där den Antoine Deltour an de Raphael Halet erëm virun d'Riichter trieden.

An deem Kontext huet den däitschen, gréngen Europadeputéierte Sven Giegold op sengem Blog ee Schreiwes publizéiert, an deem hien eng Partie Saache behaapt, déi de Parquet um Mëttwoch an engem Schreiwes corrigéiert huet.

Parquet vs Sven Giegold



De Sven Giegold huet ënner anerem behaapt, et wär ee „Berufungsverfahren gegen Deltour“, do weist de Parquet op d'Ongenauegkeet vum gréngen Europadeputéierten hin an erkläert, dass et sech hei net ëm ee Prozess virun enger „Cour d'appel“, mä virun enger „Cour de cassatioun“ géing handelen, an dass dëse Prozess net géint de Lanceur d'alerte Antoine Deltour géing gefouert ginn, mä souguer op Demande vum Antoine Deltour a vum Journalist Raphaël Halet.



Den däitschen EU-Politiker huet donieft och geschriwwen, de Parquet hätt a sengem leschten Uerteel behaapt, dass d'Steierrulingen, déi de Whistleblower an de Journalist opgedeckt hunn, legal wären. Och do verbessert de Parquet: ganz am Géigendeel, am Uerteel vum Juni 2016 hätt gestanen, dass déi opgedeckt Steierpraktiken Informatioune vum allgemengen Interessi géingen duerstellen, op déi d’Leit och e Recht hätten. D'Fro vun der Legitimitéit wär oppe gelooss ginn.



D'Whistleblower wären iwwerdeems net nom ëffentlechen Interessi vun hirer Aktioun behandelt ginn, mä d'Geriicht hätt „réng Intentiounen“ gefuerdert, schreift de Gréngen. De Parquet weist an deem Kontext drop hin, dass den Antoine Deltour opgrond vun der Legislatioun iwwer Whistleblower vum Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter a punkto Geheimnisverrot fräi gesprach gi wär. D'Cour d'Appel hätt sech an deem Sënn un d'Gesetzer gehalen, sou heescht et vum Parquet.