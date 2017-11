Reform vun de Rettungsdéngschter (22.11.2017) Zil vun der Reform ass et de System méi professionell a méi efficace ze gestalten.

Den Alphonse Lisch an den Alain Weisgerber si vu Jonkem un am Rettungswiesen aktiv. Deen ee bei de Pompjeeën, deen aneren ass Ambulancier. Benevol fir d'Matbierger an den Asaz ze goen ass fir si selbstverständlech.Am Januar 2015 hunn d'Gemenge Wolz an Eeschwëller fusionéiert. Zanterhier schaffen och déi 2 Rettungsdéngschter méi enk zesummen.Professionell a performant schaffen, déi Iddi soll landesiwwergräifend ëmgesat ginn. Den Haaptknackpunkt beim Zesummeleeë vu Pompjeeën, Sauvetage a Protex bleift d'Material. Wéi soll dat aus de Corpse vun de fräiwëllege Pompjeeën an déi nei Struktur, CGDIS, iwwergoen.Hei war am Ufank virgesinn, datt dat Material fir de symboleschen Euro muss bei de CGDIS iwwergoen. D'Wuert "muss" huet een elo am Text gestrach, sou de Max Hahn. Fusiounen tëscht de Corpse si keng geplangt.20 Amendementer wäerten elo nach agereecht ginn a vum Ministère ausgeschafft ginn. De CGDIS soll vum 1. Juli 2018 un operationell sinn.