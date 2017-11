© RTL Archivbild

D'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg hat dëse Schrëtt de leschte Samschdeg an der Emissioun Background hei op der Antenne annoncéiert. Den Ament gëtt et hei am Land nämlech nach kee legale Kader, wann eppes zu Cattenom oder an enger Atomzentral an der Belsch géif geschéien. Aktuell ass et esou, dass ee Lëtzebuerger Residant misst an dat betraffent Land kloe goen. Donieft sinn d'Montanten, déi géifen ausbezuelt ginn, gedeckelt an zäitlech begrenzt, dat iwwert de Wee vu Konventiounen.



PDF: Schreiwes vum Gouvernement



Fir géint d'Wäisswäsche vu Suen an d'Finanzéierung vum Terrorismus virzegoen, mussen an Zukunft Fiduciairen ee Regëster hunn, an deem kloer drasteet, wien d'Beneficiaire vun de Sue sinn, déi vun der Gesellschaft geréiert ginn. Och dat gouf e Mëttwoch am Regierungsrot festgehalen. Mat dësem Gesetz gëtt eng europäesch Direktive an nationaalt Recht ëmgesat. Am Kader vun der Lutte géint d'Wäisswäsche vu Suen an der Finanzéierung vum Terrorismus sollen d'Justiz an déi zoustänneg Autoritéiten, wann néideg, Accès zu den Informatiounen hunn, déi an dësem Regëster dra stinn.



Eng aner Decisioun am Regierungsrot war, dass fir d'nächst Joer de Montant vun den Entschiedegungen fir en Affer vu kierperlechem Schued op maximal 63.000 Euro fixéiert ass.