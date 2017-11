Zu Tréier ass eng Persoun no enger Chutte op d'Schinnen vun engem Zuch erfaasst ginn. Och zu Beetebuerg gouf et en déidleche Virfall mat engem Zuch.

Den Ament ass d’Zuchstreck tëscht Beetebuerg an Diddenuewen blockéiert. Op Uerder vun der Lëtzebuerger Police gouf d'Linn 90 op der Héicht vu Zoufftgen an déi zwou Direktioune gespaart. Dat confirméieren d’CFL. D'Zich ginn den Ament vu Busser ersat.



Um 7.05 Auer gouf den Alarm declenchéiert, wéinst engem Accident mat enger Persoun bei Beetebuerg. D’Police ass op der Plaz. Weider Informatioune ginn et keng.



Circulation interrompue dans les deux sens entre Luxembourg et Thionville

Sur ordre de la Police Grand-Ducale et suite à l’accident de personne survenu sur la ligne 90 (Luxembourg – Thionville – Nancy) à la hauteur de la Zoufftgen, la circulation ferroviaire entre Thionville et Luxembourg est interrompue dans les deux sens jusqu’à nouvel ordre. Un service de bus de substitution a été mis en place entre Thionville et Luxembourg. La gare de Hettange-Grande sera également desservie par certains bus.



© Input Presse



Och zu Tréier gouf et en Donneschdeg de Moien en déidlechen Accident. Géint 7.39 Auer ass eng Persoun op der Gare vum "Südbahnhof Trier" op d'Schinne gefall a gouf do vun engem Zuch erfaasst. Zu deem Zäitpunkt hu ganz vill Leit op den Zuch gewaart.

Nach ass net gekläert, wisou d'Persoun vum Quai gefall ass. D'Police judicaire vun Tréier ermëttelt.



Vill Leit, dorënner e ganze Koup Schüler haten nom Virfall e Schock an hu misse psychologesch betreit ginn.



Den Zuchtrafic tëscht Tréier a Waasserbëlleg ass den Ament komplett gespaart. Weider Detailer feelen nach.





Presse-Erstmeldung

Trier. Todesfall im Südbahnhof – Person von Zug überrollt



Heute gegen 7.39 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass eine Person im Südbahnhof in Trier von einem einfahrenden Zug erfasst und getötet wurde. Polizei ermittelt Todesumstände und Ursachen.



Am Trierer Südbahnhof warteten offenbar viele Reisende auf ihren Zug. Aus bisher unbekannten Gründen stürzte eine Person auf die Gleise und wurde vom einfahrenden Zug überrollt.

Die Ursachen für den Sturz sind noch nicht geklärt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Aufgrund des Vorfalls erlitten viele der Wartenden und der Reisenden im Zug, darunter viele Schüler, einen Schock, aufgrund dessen sie betreut und behandelt werden müssen.

Hierzu wurde der Leoplatz am Südbahnhof für den Verkehr gesperrt, um einen Notfallversorgungsplatz einzurichten. Ebenfalls bis auf Weiteres eingestellt ist der Bahnverkehr.

Im Einsatz befinden sich die Berufsfeuerwehr mit Notärzten und Rettungsteams, die Notfallseelsorge, die Bundespolizei, Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Trier und Ermittler der Kriminalpolizei.