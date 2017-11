Dat geet aus der Äntwert vum Premier Xavier Bettel an dem Inneminister Dan Kersch op eng parlamentaresch Fro vum Alex Bodry ervir. Den LSAP-Deputéierten hat gemengt d’Zuel vun deenen, déi net vun hirem Wahlrecht Gebrauch maachen, wier zanter dem Verfassungsreferendum an d’Luucht gaangen. Offiziell Statistiken doriwwer awer gëtt et net. Obwuel den Artikel 90 vum Wahlgesetz dat virschreift, mécht de Procureur nämlech kee Relevé vun de Wieler, déi onschëllegt net wiele gaange sinn. Géif sou e Relevé Gemeng fir Gemeng gemaach, missten déi concernéiert Persounen all individuell vun den zoustännegen Autoritéiten gehéiert ginn an duerno viru Geriicht kommen. Dat schéngt dann awer ze vill Opwand ze sinn.



PDF: Äentwert op Parlamentaresch Fro vum Alex Bodry