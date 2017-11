Dorausser gëtt, eisen Informatiounen no, awer näischt.



De Pitt Matthieu bleift op senger aler Plaz, engem grousse Konstruktiounsbetrib hei am Land. Dobäi war de Kandidat héich gelueft ginn, als forméierte Jurist, fréiere Regierungsbeamten am Inneministère a Kenner vum Secteur.



Domadder muss d’Sich no engem neien Direkter beim Fonds du Logement also weidergoen.



Einstweilen huet de Fong och nach ëmmer kee President. De Claude Wagner war ze lescht als President vum Verwaltungsrot no nëmme 4 Méint net méi aus dem Krankeschäin komm an hat demissionéiert.



Manifestement huet de Fonds du Logement also nach ëmmer e Problem, fir Leit ze fannen, déi méi laang do bleiwe wëllen, respektiv iwwerhaapt hir Plaz mol untrieden.