Et schéngt e bësse wéi e fromme Wonsch oder stécht awer méi derhannert? Den LSAP-Fraktiounspresident Alex Bodry huet e Mëttwoch op Twitter gemengt, op nom Nationalitéitegesetz, elo net och e Kompromëss beim Vermummungsverbuet tëscht der Regierung an CSV/ADR méiglech wier.





Kompromëss beim Vermummungsgesetz? E Reportage vum C.Zeimetz



Vermummungsgesetz Nom Avis vum Staatsroot , missten all Texter verbessert gin. Virwat nët wéi beim... https://t.co/8i8Wl5qXwi — Alex Bodry (@AlexBodry) November 22, 2017

Den Alex Bodry



Wéi kënnt en drop? Sinn d'Sozialisten ieren net méi mam Regierungstext d'accord? Ëmmerhi waren et si, déi an der Persoun vum Aarbechtsminister Nicolas Schmit an dem Parteipresident Claude Haagen déi aner Koalitiounspartner beim Thema Burka gedriwwe hunn. Dorobber geet den Alex Bodry am RTL-Interview weider net an. Beim Vermummungsverbuet misst d'Parteipolitik erausgehale ginn, seet den LSAP-Fraktiounschef.De Regierungstext, dat ass en Text, dee mer am Virfeld natierlech tëschent de Parteien diskutéiert hunn. Et ass den hollännesche Model, wat e méigleche Model ass. Et ass natierlech méi komplizéiert, wéi wann een op de Wee géif goe wéi dat a Frankräich, an der Belsch an an Éisträich elo de Fall war, mä et ass awer net onméiglech op deem dote Wee weider ze goen, weider um Text ze schaffen, den Text méi präzis ze maachen. Dat muss och geschéie mat deenen aneren Texter. Dofir, hei geet et net ëm Parteipolitik, hei geet et drëm, e méiglechst gudden Text ze hunn, dee konform ass zu deene Maßgaben, déi eis Verfassung eis gëtt.

Hie wéilt als Parlamentarier dee beschtméiglechen Text, en Text deen déi juristesch Froen, déi sech stellen, propper kläert. Dat wier och d'Aarbecht vun der zoustänneger Chamberkommissioun.Fir den Alex Bodry gëtt et kee Grond fir Hektik. Parteiintern hätten d'Sozialiste sech och nach net festgeluecht, op een éischter méi e generellt Verbuet oder méi e präzisen hollännesche Modell wëll. An awer wéilt den LSAP-Fraktiounschef net, datt d'Burka en Thema bei den Nationalwahle gëtt.

Ob e Kompromëss tëscht dem Regierungstext an deem vun der CSV ze fannen ass, ass den Ament schwéier soen. D’CSV huet e Mëttwoch hir Konditioune gestallt, bei deenen en Entgéintkommes méi schwéier gëtt.



Dem Alex Bodry no kéint d'Gesetz virun den nächste Wahle gestëmmt ginn.



