De Marché wär quasi explodéiert. Deemno hätt d'Gesellschaft och vill besser Zuele geschriwwen, wéi erwaart, betount de Finanzdirekter bei der Cargolux, Maxim Strauss.

Et hätt een an den éischten 10 Méint eng Augmentatioun an de Volummen an de Präisser festgestallt. Et wier ee souguer ronn 100 Milliounen Euro besser, wéi dat, wat ënnert dem Stréch geplangt war.

Virun allem den asiatesche Marché hätt ee groussen Impakt op de Succès vu Cargolux gehat. Do kéint d'Fluchgesellschaft eng Croissance vu bal 20 Prozent an de Volumme verzeechnen. Dat wäre ganz vill Exporter aus Asien, genee wéi och vill E-Commerce.De Kollektivvertrag bei Cargolux gesäit vir, dass d'Personal um Benefice bedeelegt muss ginn, wann ee bestëmmte Seuil erreecht ass. Dass dat de Fall wäert sinn, hätt ee scho fréi erkannt an dem Personal dofir elo schonn eng Portioun vun der Primm - dat sinn ronn 2.500 Euro - iwwerwisen. Déi zweet Tranche kéim dann 2018 no, wann de Verwaltungsrot d'Konnte bis approuvéiert hätt. D'Nuetsflich vun der Cargolux wäre vun 2010 bis haut ëm 55 Prozent erofgaangen, esou de Maxim Strauss.