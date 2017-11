Den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser wollt an enger parlamentarescher Fro Detailer an huet elo d'Äntwert.





Avertissement Taxé - vum Fränk Elsen



Dem Policeminister Etienne Schneider no géif gekuckt ginn, ob et sech beim Virfall ëm e Policegefier handelt a wat de Grond fir d’Vitessiwwerschreidung war. Wann et am Kader vun enger urgenter Policemissioun geschitt wier, géif den Avertissement Taxé annuléiert ginn. Wann dat net de Fall wier, géif de schëllege Chauffer poursuivéiert ginn.

D'Administratiounen an de Ministère kréien iwwerdeems d’Avertissement taxés an d’Procès-verbauxen fir hir Gefierer zougestallt. Et muss dann intern gekläert ginn, wien de Chauffer vum Gefier war an d'Identitéit gëtt dann un d’Police weidergereecht. De Concernéierte muss d‘Geldstrof da selwer bezuelen an deemno wéi mat Konsequenze rechnen.

Wéi et vum Etienne Schneider heescht, wier den urgenten Déngscht am Code de la Route definéiert, an all anere Motiv, fir déi autoriséiert Vitesslimitatioun net anzehalen, net valabel.

An deem Kontext, gouf et bei der Police iwwregens nach keng Disziplinarprozedur. D’Gesetz vum 16. Abrëll 1979 gesäit vir, dass eng strofrechtlech Sanktioun net verhënnert, dass ee Polizist och nach zousätzlech disziplinaresch gestrooft ka ginn.

D’Police wier awer scho méi dacks mat Chauffere konfrontéiert gewiescht, déi am urgenten Déngscht geblëtzt goufen. All Fall, hätt bis ewell kënnen opgekläert ginn, esou nach den Etienne Schneider.