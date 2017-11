X

De Staatschef gëtt begleet vu senger Duechter, vun dräi Ministeren, esou wéi enger grousser Lëtzebuerger Delegatioun.



"Konnichiwa" aus der japanescher Haaptstad, se läit am Oste vun der Haaptinsel Honshū, d’Stad Tokio huet knapp 10 Milliounen Awunner, d’Metropolregioun der 37.



D’Lëtzebuerger Delegatioun ass zu net grad souvill, an awer: eng 100 Acteuren aus Politik, Wirtschaft oder nach dem Fuerschungs-Beräich hunn déi ronn 10.000 km wäit Rees duerch 9 Zäitzonen an Ugrëff geholl.

Fir d'Wichtegkeet vun dëser Missioun z'ënnersträichen, sinn net manner wéi dräi Ministere mat a Japan gereest, et sinn dat de Vizepremier a Wirtschaftsminister Etienne Schneider, den Ausseminister Jean Asselborn an de Finanzminister Pierre Gramegna.



Eigentlech war jo geplangt, datt de Staatschef vun der Grande-duchesse Maria Teresa begleet gëtt. De Palais hat jo rezent matgedeelt, datt si d’Rees misst ofsoen, wéinst hirer Fluchangscht. De Grand-Duc Henri gëtt elo vu senger Duechter, der Prinzessin Alexandra, begleet.



Wéi gewinnt konzentréiert en Deel vun der Staatsvisite sech op dat Protokollarescht. Do ass notamment déi feierlech Accueils-Zeremonie am Palais impérial, d’Lëtzebuerger Gäscht gi vum Keeser Akihito a senger Fra Michiko begréisst, grad ewéi vum japanesche Premier Shinzo Abe a senger Fra Akie.



Zu Tokio am Hama House ass de Wirtschaftsminister Etienne Schneider bei der offizieller Ouverture vum Lëtzebuerger Pop-Up-Café dobäi, dee bis de 17. Dezember seng Dieren op huet. Des Initiativ schreift sech an de Kader vun der touristescher Promotioun vum Grand-Duché am Ausland.



Den Ausseminister Jean Asselborn sengersäits huet eng Entrevue mat sengem japaneschen Homolog Taro Kono, wou et ëm déi bilateral Relatiounen an déi wichteg politesch Dossiere geet.



Mat engem Gala Dîner, offréiert vun der japanescher Keeserkoppel, geet den éischten Dag vun dëser Visite op en Enn.



Während där 3 Deeg laanger Visite a Japan stinn ënnert anerem och Wirtschaftsseminären um Programm, déi vum Luxembourg-Japan Business Forum organiséiert ginn a wou et ënnert anerem ëm déi digital Ekonomie geet.



Um Programm stinn awer och nach en Ausfluch op Tsuchiura, nordëstlech vu Tokio, eng Visite op enger Uni, d’Montée op de Skytree, den zweethéchsten Tuerm vun der Welt. Och e Space Center gëtt vun de Lëtzebuerger Gäscht besicht, an deem Beräich gëtt et jo scho Kooperatioune mat japanesche Firmen.



Déi diplomatesch Relatiounen tëscht Japan an dem Grand-Duché gëllen als ganz gutt, grad ewéi déi ekonomesch. Japan ass elo schonn ee ganz wichtegen Handelspartner vum Grand-Duché. Mat dëser offizieller Visite, sollen nei wirtschaftlech Kontakter geknäppt ginn, ënnert anerem an de Beräicher Logistik, Tourismus an den Informatiounstechnologien. Et ass och virgesinn, dass eng ganz Partie Accorden ënnerschriwwe ginn.



D’Staatsvisite dauert nach bis e Mëttwoch. RTL hält Iech déi nächst Deeg iwwert de Lëtzebuerger Staatsbesuch a Japan um Lafenden.