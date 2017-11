Virun allem beim Tubak a beim Alkohol misst Lëtzebuerg nach Efforte maachen. An dëse Beräicher schneit de Grand-Duché am Verglach mat anere Memberlänner vun der EU éischter schlecht of.D'Liewenserwaardung zu Lëtzebuerg läit bei 82,4 Joer. Dat ass däitlech méi héich wéi d'Moyenne an der EU: 80,6 Joer. Dat huet virun allem domat ze dinn, datt de Chiffer vu kardiovaskuläre Krankheeten hei am Land erofgaangen ass.Nawell huet de Lëtzebuerger e Faibel fir ongesond Gewunnechten, zum Beispill eben dem Alkohol. Seet d'Etude.Ganz vir bäi am Verglach ass de Lëtzebuerger Gesondheetssystem och bei den Depensen. Am Joer 2015 goufe pro Awunner 5.090 Euro fir Gesondheetsdéngschleeschtungen ausginn.