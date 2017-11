Les autorités de sécurité alimentaire ont été informées par les supermarchés Auchan du rappel des produits suivants à cause de la présence possible de particules dangereuses en matière plastique.



Les produits ont été commercialisés au Luxembourg dans les magasins Auchan. Une distribution plus large ne peut être exclue pour le moment.



Les produits ont été retirés de la vente mais une partie a été vendue au consommateur.



Voilà pourquoi les autorités luxembourgeoises de sécurité alimentaire recommandent aux consommateurs de ne plus consommer les produits suivants: Description Code barre DLC No de lot Lunch box Tortel 4 fromages 360 g 3 240 931 540 641 11/12/2017 12/12/2017 14/12/2017 C3160/hh:mm/C14 C3170/hh:mm/C14 C3190/hh:mm/C14 Lunch box Torti Carbonara 360 g id 3 240 931 540 573 12/12/2017 C3170/hh:mm/C14 Lunch box penne Bolo Emmental + sachet 3 240 931 540 634 13/12/2017 16/12/2017 C3180/hh:mm/C14 C3210/hh:mm/C14 Lunch box Fusili Bolo 360 g 3 240 931 540 481 13/12/2017 C3180/hh:mm/C14 Lunch box Penne saumon 360g 3 240 931 540 566 13/12/2017 C3180/hh:mm/C14 Lunch box Serpentini bolo extra riche 360g 3 240 931 542 553 13/12/2017 C3180/hh:mm/C14 Lunch box Fusilli bolo balls 360g 3 240 931 540 511 14/12/2017 C3190/hh:mm/C14

Seulement les denrées mentionnées avec les numéros de lots et les dates indiqués sont concernées.