Mir mussen der Zäit hir Zäit loossen! Dat hat de Landwirtschafts- a Konsumenteschutzminister Fernand Etgen gemengt, wéi d'Auer ze Lescht nees gedréint gouf. D'Summerzäit hätt méi Nodeeler wéi Virdeeler. De Fernand Etgen steet mat senger Fuerderung an der Regierung awer eleng do.



Oder besser gesot, d'Regierung ka guer net einfach sou d'Summerzäit ofschafen. Wéi de Premier op eng parlamentaresch Fro vum Adr-Deputéierte Fernand Kartheiser elo äntwert, muss dës Fro vu verschiddene Länner zesumme gereegelt ginn. Ee Memberland kéint dat net fir sech eleng traitéieren.



Den aktuelle System gëtt via eng europäesch Direktive gereegelt. Den Ament gëllt e groussherzoglecht Reglement vum 28. Juli dëst Joer, dat déi legal Summerzäite fir d'Joren 2018-2022 festhält.



Sënn an Onsënn vun der Summerzäit gëtt effektiv den Ament op EU-Niveau diskutéiert. D'EU-Kommissioun ass am Gaang, ze préiwen, ob d'Ëmstellung op d'Summerzäit net sollt ofgeschaaft ginn. Wéini mat enger Decisioun ze rechnen ass, ass net gewosst.