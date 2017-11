Pauschalreesen - vum Ben Frin



Vun 2018 u sollen déi schéinste Wochen am Joer mat manner Suerge kënne verbruecht ginn. Goufe Pauschalreesen an der Vergaangenheet dacks komplett iwwer ee Reesorganisateur gebucht, mécht de moderne Vacancier vun haut dat dacks selwer um Internet.

Do gëtt et Organisateuren, déi Eenzelbausteng, wéi de Vol, den Hotel, de Locatiounsauto an eventuell Ausflich als komplette Package offréieren an dofir dann och grued musse stoen, et gëtt awer och anerer, d'LSAP-Deputéiert Tess Burton erkläert: "Et goufen awer och Sitten, wéi zum Beispill Expedia, wou ee gemengt huet, et géif ee just bei engem eng Rees buchen, mä et huet een awer Kontrakter mam Fluch, mam Hotel, mat den Ausflich. Dat heescht, do waren awer méi Leit, mat deenen een e Kontrakt ofgeschloss huet."

A grad déi Plattform wéi Expedia mussen an Zukunft fir d'Rees, déi se vermëttelt hunn, och responsabel sinn. Bis elo waren iwwert den Internet gebuchte Reesen nëmmen deelweis rechtlech couvréiert, dat soll sech also elo änneren. Betraff vun der Direktiv wieren och d'Reesbüroen.

"E Reesbüro kann och selwer eng Rees zesummestellen, da muss hien och verantwortlech sinn. Mä hie kann awer och e Package vun Tui zum Beispill verkafen, dann ass Tui verantwortlech," seet Tess Burton.

Am Ausland war de Projet schonn zum Deel hefteg kritiséiert ginn, an der Branche hat ee sech géint deen zum Deel méi héijen administrativen Opwand gewiert. Hei am Land befaasst sech di zoustänneg Chamberkommissioun de Moment mat der EU-Direktive, dat entspriechend Gesetz soll schonn am nächste Joer a Kraaft trieden.