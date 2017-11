Alternativ Wunnformen zu Lëtzebuerg (23.11.2017) Duerch déi héich Immobiliepräisser kënne sech vill Leit keng Wunneng méi leeschten, ma wéi gesinn d'Alternativen hei am Land aus?

Mee och déi héich Loyere kënne sech ganz vill Mënschen net méi leeschten. Fir awer bezuelbare Wunnraum ze fanne ginn et zu Lëtzebuerg awer nach e puer aner Méiglechkeeten. Mir hunn e puer vun dësen Alternativen erausgepickt a ware bis laanscht kucken, wéi et sech dann do lieft.Eng Wunneng zu Lëtzebuerg ze fannen ass net esou einfach. Ob ee kafen oder loune wëll, de Präis ass a béide Fäll ee Kritär, deem vill Demandeuren net méi gerecht kënne ginn.Et ginn awer och aner Méiglechkeete fir zu Lëtzebuerg bezuelbare Wunnraum ze fannen, bei deenen een net nëmme Sue spuert, mee och nach Experienze sammelt.Wéi wunnt et sech an enger WG? A wat ginn et soss nach fir Méiglechkeeten um lëtzebuergesche Wunnengsmaart? Alternativ wunnen zu Lëtzebuerg - Wunnformen, déi an anere Länner a Stied wahrscheinlech guer net esou alternativ wieren.Mir sinn zu Kënzeg beim Dean. De jonke Produktdesigner huet d’Haus vu senger Bom geierft an dorausser eng WG gemaach. Mat e puer Renovatiounen ass d’Haus elo WG-Kompatibel. Mat him wunnen hei ënnert anerem d’Natasha an d’Aurelie. Wa si sech no engem laange Schaff- oder Schouldag doheem begéinen, dann ass dat an der Stuff oder an der Kichen.Fir Studenten ass et zu Lëtzebuerg net einfach eng Wunneng ze fannen. D’Loyere sinn héich an dacks sichen d'Proprietaire Locatairë mat engem festen an héijen Akommes.De Loyer beim Dean läit ënnert dem Duerchschnëttspräis, deen een zu Kënzeg normalerweis bezilt. D’Natasha kënnt aus Serbien, hatt ass op Lëtzebuerg komm fir hei ee Stage ze maachen.Zu Iechternach wunnt d’Tamara Warken. Si huet hir Wunneng duerch d’Agence immobilière sociale kritt. D’Agence vermëttelt Wunnraum u sozial schwaach Leit. Och dem Tamara hir Paie geet net duer, fir de normale Loyer zu Lëtzebuerg ze bezuelen.De System vun der Agence, deen et an anere Länner scho méi laang gëtt, gesäit fir, dass si Wunnenge lounen an dann u manner bemëttelt Leit weider ginn. D’Demande leeft iwwert e Service sociale un deen d’Interessente sech wende mussen.900 Euro Loyer bezilt d’Tamara. Fir déi selwecht Wunneng, ouni Agence sociale, géif si hei zu Iechternach bis zu 1.400 Euro all Mount bezuelen.3 Joer dierfe si hei wunnen. Iwwert déi ganz Dauer muss d’Tamara Suen op ee Spuerkont abezuelen. Dat ass am Kontrakt vun der Agence esou fest geluecht. Si wëllen domatt dofir suergen, dass d’Locatairë sech no deenen 3 Joer och eppes Eegenes leeschte kënnen.Zu Beggen gëtt et zanter dësem Joer ee neit Wunnkonzept. "Doheem mateneen" ass an Zesummenaarbecht mat der Caritas an dem Lisel entstanen. Am Appartementshaus wunnen eeler Leit mat Studenten, Flüchtlingen a sozial schwaache Leit. Et geet dorëms, all déi Leit zesummen ze bréngen a sou géint sozial Isolatioun virzegoen.De Loyer ass niddereg a fir Leit mat engem klengen Akommes geduecht. Den Arsène Wallrabenstein huet virun e puer Joer all seng Sue verluer an domat och seng Wunneng. Och mat engem neien Job, huet hie 4 Joer no enger neier Wunneng gesicht. Bis d’Caritas him dat hei ugebueden huet.All Dënschdeg ass Spillowend. Da sëtze si sech zesummen a paken d’Spiller aus oder ameséiere sech mam Kicker.Vun de Studenten, déi hei wunnen, ginn all Woch 2-3 Stonne Benevolat erwaart. Si sollen deenen eelere Leit hëllefen.Den Arsène Wallrabenstein këmmert sech ëm Klengegkeeten, déi am Haus ze maache sinn. Virun allem kuckt hie gär no de Blummen. Hei raus plënneren, dat wëll hie nach esou séier net.Virun 3 Joer ass dem Marianne Gerges hiert Haus fäerdeg ginn, hei wollt si mat hirem Meedchen zesumme wunnen. Hir Duechter ass am Endeffekt awer net mat geplënnert. Dowéinst dunn d’Décisioun, eng WG ze grënnen.De Sharif kënnt aus dem Afghanistan an huet d’Marianne Gerges am Foyer kenne geléiert. Si huet do Franséisch Course ginn. Well de Sharif wësse wollt, wéi d’Liewen zu Lëtzebuerg baussent dem Foyer wier, ass hie bei d’Marianne Gerges geplënnert.Den Arek kënnt aus Polen, do huet hien alleng gewunnt. Iergendwann huet hien eng Verännerung gebraucht an ass op Lëtzebuerg komm an hei wunnt hien elo beim Marianne Gerges.Mat der Zäit si si richteg zesumme gewuess an ënnerhuelen och baussent der WG Saachen zesummen. Esou gi si zum Beispill all Sonndegmueren zesumme schwammen. Mee och doheem begéine si sech gär am Haus.Ob eisem Tour uechter d’Land ass eis opgefall, dass et zu Lëtzebuerg méi alternativ Wunnforme ginn, wéi ee vläicht menge kéint. Wou ee lo wunne wëll, muss natierlech jidderee fir sech selwer decidéieren. Dat wichtegst ass op alle Fall, dass ee sech wuel fillt. Well Doheem ass et jo nach ëmmer am schéinsten.