Enseignanten Manktem/Reportage Claude Zeimetz



Dat äntwert den Educatiounsministère op déi lescht Kritiken vum Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft. De Patrick Remakel sot, d'Situatioun an der Schoul wier op deem Punkt net besser ginn an huet konkret Changementer gefrot. Op verschiddene Punkte kënnt de Ministère der Gewerkschaft effektiv entgéint.

Zum Beispill ginn Iwwerstonnen an der Grondschoul besser, dat heescht d'selwecht wéi am Lycée bezuelt an Enseignanten, déi nëmmen 25, 50 oder 75% schaffen, kënnen och Iwwerstonne maachen. Do kommen SNE a Ministère op e gemeinsamen Nenner. De Premier Conseiller de gouvernement Lex Folscheid wëll awer kloerstellen, vu wiem déi do Proposë komm sinn



D'Campagne vum Ministère, fir Leit kuerzfristeg ze rekrutéieren, zum Beispill goufen déi Pensionéiert ugeschriwwen, hätt Friichte gedroen



Et géif dat Bescht gemaach, fir d'Situatioun an de Grëff ze kréien. Dat kéint an den nächste Wochen erreecht ginn, Leit, déi elo administrativ Aufgabe maachen zréck an de Schoulsall schécken, gesäit de Lex Folscheid net an. Déi aktuell Penurie an der Grondschoul hätt näischt mat deene Reformen ze dinn, déi iwwregens vum SNE mat gestëmmt goufen. An och de Stage während der aktueller Krisenzäit, wou akut Nout um Mann ass, auszesetzen, kënnt fir déi Responsabel um Aldringer net a Fro



De Stage gëtt och vun der Gewerkschaft SEW vum OGBL ganz kritesch gesinn, deen d'Organisatioun dovunner kritesch hannerfreet. Dem Lex Folscheid no wieren déi Jonk frou, fir begleet ze ginn. Et hätt keen Eenzegen ze Lescht de Stage net gepackt. Do wier e Mentalitéitswiessel geschitt.