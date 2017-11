Am Juni hat si op der Facebook-Säit vum Essentiel e Video kommentéiert, an deem ze gesi war, wéi en Iesel an engem Zoo a China Tigeren zum Fraass virgehäit gouf. D'Fra hat sech doropshi géintiwwer Chinesen ausgelooss. "Onziviliséiert Vollek“, "keng Manéieren“ an "kee Respekt virun egal wéi engem Liewewiesen“ waren dobäi déi feinst Ausdréck .

Opruff zum Haass - vum Eric Ewald



Déi Beschëllegt huet um Donneschdeg ausgesot, dass, nodeems si de Video gesinn hat, hir éischt Reaktioun gewiescht wär: "Dat kann dach bal net sinn! Wisou kann een dat maachen?“ Si wär rosen an traureg gewiescht, well en Zoo fir si eng Plaz ass, wou ee mat der Famill higeet, fir ze gesinn, wéi Déiere gehale ginn. Doropshin hätt si en "heftege Commentaire“ geschriwwen, dat géif si zouginn. Virun de Riichter huet si sech dofir entschëllegt a betount, et wär hir net bewosst gewiescht, dass et eng Plattform géif ginn, op där ee sou Kommentare kéint mellen. Hiren hätt si geläscht an och hire Facebook-Kont zougemaach.

Do virdrun hat den zoustännegen Enquêteur vun der Police judiciaire erkläert, dëse Kommentar wär eben iwwert d'Plattform Beesecure gemellt ginn. Aner Notzer hätten d'Fra drop opmierksam gemaach, dass een net esou verallgemengere kéint; si wär awer bei hirer Meenung bliwwen. D'Fra, déi sech net un hir Diskussioun mat anere Leit erënnere kéint, wär fir d'éischt opgefall an hätt dee Kommentar duerno effektiv geläscht.

Wéi hien den Dossier iwwerholl huet, hätt hien zweemol de Kapp gerëselt, an zwar doriwwer, wéi een dat schreiwe konnt, an doriwwer, wéi de Parquet dat poursuivéiere konnt, huet den Affekot vun der Fra gemengt. Fir de Me Pierre Feltgen géif sech d'Fro stellen, wou den Opruff zum Haass wär; seng Cliente hätt just hir Meenung gesot a keng Zoustëmmung gefrot, fir eppes géint Chinesen z'ënnerhuelen. Aner Kommentare wäre méi schlëmm gewiescht, sou den Affekot, deen nach drop higewisen huet, dass d'Fra dat am Affekt geschriwwen an de Contenu geläscht hätt; dowéinst sollt si fräigesprach ginn.

An den Ae vun der Vertriederin vum Parquet wär d'Fra dogéint mat hirer "Meenung“ wäit iwwert d'Limitten erausgaangen; hiert Geschreifs hätt zum Veruechten an zum Zréckweise vu Chinese kënne bäidroen. Obwuel d'Fra vun aneren Notzer interpelléiert gi wär, hätt si hire Standpunkt widderholl. Well si sech awer entschëllegt an hire Kommentar geläscht hätt, sollt et zu enger Suspension du prononcé kommen; deemno géif wuel festgehale ginn, dass Feeler geschitt sinn, dofir awer keng Strof gesprach ginn.

D'Uerteel ass fir de 14. Dezember.