An zwar net fir d'Éischt! Déi zwee Automobiliste sinn op Uerder vum Parquet dann och festgeholl ginn. D'Recidivisten hunn d'Nuecht zu Schraasseg am Prisong verbruecht a sinn um Donneschdeg de Moie bei de Procureur gaangen.De Parquet profitéiert dovunner, fir d'Autosfuerer dorun z'erënneren, dass fueren ouni gültegen Führerschäin strengstens verbueden ass an dofir och héich bestrooft gëtt. Wann een ouni valabele Führerschäin ënnerwee ass, riskéiert een eng Prisongsstrof vun 8 Deeg bis zu 3 Joer, eng Geldstrof vu 500 bis zu 10.000 Euro an e Fuerverbuet vun 3 Méint bis zu 15 Joer. Et ginn dann och nach 4 Punkte vum Führerschäin ofgezunn.