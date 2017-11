D'Sociétéit Annen plus ass en Donneschdeg den Owend am Tramsschapp mam Innovatiounspräis am Handwierk geéiert ginn.

D'Firma vu Manternach huet en innovative Konstruktiounssystem ouni Schrauwen an ouni Neel entwéckelt, dee komplett modulabel ass an huet dowéinst de Grand Prix "The Hands of Innvation" dëst Joer fir sech entscheet.



Fir d'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère Francine Closener ass d'Entreprise e gutt Beispill an der sougenannter "Economie circulaire" well se weist, wéi verschidden Elementer an enger anerer Struktur anescht an nei genotzt kënne ginn.



