Net manner wéi 89 Jugendlecher an Alter tëscht 13 an 22 Joer ginn haut an der Chamber empfaangen.

De ganzen Dag iwwer hu si d'Méiglechkeet a verschiddenen themateschen Atelieren iwwer wichteg an aktuell Froen ze diskutéieren. Ënnert anerem sinn dat d'Beräicher Ëmwelt, Radikalisatioun, de politeschen Engagement vun deene Jonken, d'Zukunft vun der Jugend an d'Chancëgläichheet.



E Freideg de Mëtteg presentéiere si dann hir Konklusiounen an de Plenièren an hunn do d'Méiglechkeet mam Chamberspresident Mars di Bartolomeo, dem Educatiounsminister Claude Meisch a verschiddenen Deputéierten ze diskutéieren.



Den Debat gëtt vu 15 Auer un live um Internetsite vun der Chamber iwwerdroen.