© RTL Télé Lëtzebuerg / Sam Bouchon

Um Freideg de Moie war déi éischt Gemengerotssëtzung zu Esch mat der neier schwaarz-gréng-bloer Koalitioun an der Majoritéit. Eng historesch Sëtzung, well e Gemengerot mat Schäfferot ouni Sozialisten, dat gouf et zu Esch nach ni. Nodeems déi fënnef nei Memberen am Gemengerot sech presentéiert haten, an d'Gemengeréit assermentéiert goufen, huet den neien Escher Buergermeeschter Georges Mischo d'Ziler vum neie Schäfferot fir déi nächst sechs Joer presentéiert. Esch soll eng Stad fir jidderee ginn, seet den neie Buergermeeschter. Nei Schoule solle gebaut ginn, den Zentrum vun Esch – an der Haaptsaach d'Uelzechtstrooss - soll amenagéiert an domat méi attraktiv ginn, an den ëffentlechen Transport soll ausgebaut ginn. Dat nëmmen e puer Prioritéiten aus dem Escher Koalitiounsaccord, deen 23 Haaptsujeten huet, opgedeelt op 4 Kapitelen. En Enn vun der Sozialpolitik géif et och ënnert dem neie Schäfferot net ginn, versprécht de Georges Mischo.





Historesche Gemengerot zu Esch - Reportage vum Pierre Jans



Déi lafend Projete géifen zu 100% weidergefouert a realiséiert ginn. D'Sozialwunnenge géife weider renovéiert ginn an un déi Leit verginn, déi Besoin hunn. Integratioun, Inclusioun a sozial Kohäsioun wieren dem neie Schäfferot an der neier Koalitioun keng Friemwierder, sou nach den neie Buergermeeschter.



De Georges Mischo iwwert d'Zukunft vun Esch



Ëmmer nees hat de Georges Mischo och scho während dem Wahlkampf gesot, Esch bréicht eng nei Sportshal. Dëse Projet wéilt een elo ugoen, an donieft och d'Sportshalen déi et scho ginn, renovéieren.

Wéineg inhaltlech Kritik gouf et direkt nom Buergermeeschter senger Ried vun der Oppositiounspartei LSAP a Form vun der fréierer Buergermeeschtesch Vera Spautz. Si gesäit an den ugekënnegte Projeten nämlech just eng Weiderféierung vun der Politik vum viregte Schäfferot. Si huet dem Georges Mischo awer reprochéiert, dass am neien Accord eng Rei Punkten dra géife stoen, déi scho laang realiséiert wieren. Dat wier gelungen... D'Vera Spautz huet dat op den enormen Drock zeréckgefouert, dee wuel op schonn um Wahlowend an duerno vu verschidde Parteizentralen respektiv Ministeren ausgeüübt gi war, fir séier eng Eenegung ze fannen an net mat anere Parteie fir en Austausch zesummen ze kommen. Vläicht wieren dowéinst déi eng oder aner Feeler ënnerlaf, sou nach d'Vera Spautz.



D'Vera Spautz schwätzt vu Feeler am Accord



Ënner anerem géif et scho laang eng Sécherheetskommissioun zu Esch. Déi bréicht also net méi gegrënnt ze ginn, wéi dat d'Iddi vum Schäfferot wär, esou d'Vera Spautz. Och de Marc Baum vun déi Lénk gesäit am Koalitiounsvertrag keng Innovatioun a scho guer keng konkret Mesuren. Där bréicht Esch awer, well an der Minettemetropole géif et gravéierend sozial Problemer.Et wär een zwar ee gudde Verléierer, huet d'Vera Spautz betount. E bësse Roserei war bei der fréier Buergermeeschtesch awer ze erauszehéieren. Dass um Wahlowend net mat hirer Partei geschwat gi wär, huet si als schlechte Stil bezeechent. Méi gewinnt un d' Oppositiounsaarbecht sinn déi Lénk. D'Sozialpolitik kéim am Koalitiounsaccord ze kuerz, sou de Marc Baum. Esch hätt gravéierend sozial Problemer, well an der Lescht vill iwwer Sozialpolitik geschwat gi wier, mä keng Sozialpolitik realiséiert gi wier. Den Abris-Sud steet nach ëmmer net, d'Fixerstuff, et steet och kee Flüchtlingsheem an et si keng Streetworker an de Stroosse vun Esch ënnerwee, kritiséiert de Marc Baum. Alles dat géif net existéieren.Et war um Freideg och déi éischt Gemengerotssëtzung fir fënnef nei Conseilleren, dorënner d'Daliah Scholl. Hir ass virun allem d'Kultur wichteg... an huet kuerzerhand e Lidd mat der Querflütt ugestëmmt...

E Ständchen, dat gouf et am Escher Gemengerot nach ni. Genee ewéi e Schäfferot ouni Sozialisten.