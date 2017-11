Hei déi komplett Lëscht:

Eng aner fuerdert, dass Schüler an d'Schoulpersonal den 2. Januar 2018 fräi solle kréien. Da beschäftegen d'Leit sech awer och nach mat Sujete wéi dem Remboursement vun der TVA, ob Schoulschwammen nach Flicht soll sinn, dass d'Beliichtung op den Autobunnen nees installéiert soll ginn, oder dass d'Summerzäit soll bäibehale ginn.Demande de pétition publique 896 - Augmenter le remboursement de la TVA ou l'application directe du taux réduit (3%)Demande de pétition publique 897 - Réduction de la gêne occasionnée par les grands et petits projets de travaux publics en coursDemande de pétition publique 898 - Que la piscine à l'école ne soit pas obligatoireDemande de pétition publique 899 - 10 jours de congé de paternité pour les fonctionnaires et agents de l'EtatDemande de pétition publique 900 - Défiscalisation des heures complémentairesDemande de pétition publique 901 - Fir d'Baïbehale vun der SummerzäïtDemande de pétition publique 902 - Interdiction aux sans-abri de mendier en public avec des chiens.Demande de pétition publique 903 - Rétablissement de l'éclairage public le long des autoroutes luxembourgeoisesDemande de pétition publique 904 - Gesetzestexte des Umweltbereiches, der Forst- und WasserwirtschaftDemande de pétition publique 905 - Renforcer les moyens d'actions pour demander la fermeture et le démantèlement de la centrale nucléaire de CattenomDemande de pétition publique 906 - Reconnaissance de la Famine de 1932-1933 comme un génocide du peuple ukrainienDemande de pétition publique 907 - Libérer les étudiants/professeurs/personnel du Luxembourg du cours du 2 Janvier 2018.Demande de pétition publique 908 - 12järege Jong soll erëm zeréck op Lëtzebuerg kommen!Demande de pétition publique 909 - Faire appliquer le programme électoral proposé par les élus politiques et inscrire cette obligation dans la constitutionDemande de pétition publique 910 - Stop aux embouteillagesDemande de pétition publique 911 - SchülerInne raus aus dem Beruffstrafic! Lycéeën eng Stonn méi spéit ufänke loossenDen 28. November gëtt an der zoustänneger Chamberkommissioun iwwert d'Recevablilitéit vun deene Petitiounen decidéiert.