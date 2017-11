Als Erënnerung: dës Regel gesäit vir, datt engem Salarié säin Aarbechtskontrakt automatesch opgeléist gëtt, wann en an enger Referenzzäit vun zwee Joer, 52 Woche krankgeschriwwen ass. D'Gewerkschafte fuerderen d'Regel ganz aus dem Gesetz ze sträichen, de Sozialminister Schneider hat dat schonn am Virfeld ausgeschloss an huet um Freideg eng aner Propos virgeluecht: fir d'éischt eng méi grouss Flexibilitéit bei der Reprise partielle du travail a beim Mi-Temps thérapeutique an awer och iwwer déi Limitt vun 52 Wochen erauszegoen, esouguer bis zu 6 Méint méi.

Am éischte Gespréich vun e Freideg ass d'Propositioun vun der Regierung bei der Gewerkschaft LCGB net op grouss Begeeschterung gestouss, de 4. Dezember wëllt ee sech nach eng Kéier zesummesëtzen, fir an enger zweeter Ronn iwwer de Sujet ze diskutéieren.



Dem Christophe Knebeler no wäert d'Positioun vum LCGB awer net changéieren, dass déi Limitt vun 52 Wochen einfach muss ofgeschaaft ginn. Den Haaptproblem, deen d'Gewerkschaft hei gesäit, ass dass eng zousätzlech administrativ Prozedur agefouert gëtt, wou dann awer déi krank Persoun sech domat muss offannen.



"Alles dat ass schwéierfälleg", esou de Christophe Knebeler vum LCGB.





De Minister Schneider betount, dass dat, wat um Dësch läit eppes ass, wou souwuel d'Patronat wéi och d'Gewerkschafte sech kéinten erëmfannen.