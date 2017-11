... an net wéi bis ewell vun der Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren AMMD. Déi nei Conférence kéint eng Coordinatiounsroll spillen, awer keng gewerkschaftlech.



Pressecommuniqué:



« Non au démantèlement du rôle de l’AMMD »



Le projet de loi 7056 prévoit dans son article 33 que le contrat type pour médecins libéraux soit négocié par la Conférence nationale des conseils médicaux nouvellement (CNCM) instituée et non plus par l’Association des Médecins et Médecins-Dentistes (AMMD), l’association la plus représentative des médecins et des médecins-dentistes au Luxembourg.



Les présidents des Conseils médicaux précisent que leurs rôles et attributions au sein des hôpitaux sont des missions d’organisation à assumer ensemble avec les directions ou cadres et non un rôle syndical. De même, la nouvelle CNCM

pourrait assurer un rôle de coordination pour activités médicales communes ou partagées entre hôpitaux, ce qui est bien différent d’une mission syndicale.



Dans ce sens, les présidents des Conseils médicaux impliqués par cette modification de texte du projet de loi, appellent à la Chambre des Députés de modifier le texte sous rubrique par un amendement. Nous disons non au démantèlement du rôle de l’AMMD.



Dr Nico Dauphin / Président du CM du CHEM

Dr Danielle Ledesch / Présidente du CM du CHdN

Dr Vincent Lens / Président du CM du CHL

Dr Philippe Wilmes / Président du CM des HRS



PDF: Pressecommuniqué